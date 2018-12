Concerto dei piccoli alunni dell’asilo Busti di Venegono Superiore e, domenica, il presepe vivente con le famiglie della scuola.

Asilo Busti, il Natale delle famiglie

Come da tradizione, Natale insieme per i bambini e le famiglie dell’asilo Busti di Venegono Superiore. Due momenti di festa che la scorsa settimana hanno visto protagonisti i bambini del Busti: il grande concerto di Natale, che ha visto sul palco anche il coro dei genitori, di venerdì ad Abbiate Guazzone; e il presepe vivente, che da anni viene allestito nel salone dell’asilo, domenica. Una grande festa con i bambini, le famiglie , gli insegnanti e i tanti che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo, da volontari, per l’educazione dei più piccoli, a cui non è mancato nemmeno Babbo Natale.

LE FOTO DEL CONCERTO E DEL PRESEPE:

LEGGI ANCHE: Padri Comboniani, torna il presepe al castello