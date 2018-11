Natale alle porte e da domani, domenica, fino alla Vigilia si terrà il “Giro delle Pive di Natale”.

Musica in città col Giro delle Pive

Mese di musica per i circa 50 tra musicanti e allievi del Corpo Musicale Parrocchiale “Santo Stefano” di Parabiago. Domani via al Giuro delle Pive di Natale tra le vie della città, che augurerà buon Natale e buone feste a tutti i cittadini. Una tradizione che vive da anni da parte di un gruppo che da 51 anni allieta gli eventi della città con le sue note.

Gli appuntamenti natalizi con la banda

Da non dimenticare tra le attività natalizie, il consueto appuntamento dell’accensione delle luminarie previsto per domenica 2 dicembre alle 17 in piazza Maggiolini. Qui la Banda allieterà con la propria musica anche in quell’occasione grandi e piccini. Infine il Grande Concerto di Natale del prossimo 15 dicembre presso la chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Parabiago giunto ormai alla quinta edizione e che vedrà coinvolti anche la Banda di San Lorenzo e le quattro corali parrocchiali della Città oltre alla partecipazione straordinaria di un duo di arpe.

