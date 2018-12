Natale in piazza Matteotti.

Natale in paese, un successo

Grande successo per i “Mercatini di Natale” andati in scena domenica 9 dicembre nella centralissima piazza Matteotti. Dalle 9 alle 17 festa per tutti i gusti ed età. Stand di associazioni, come il Tavolo Antimafie comunale, Rip Live, Protezione civile, la contrada Baggina, associazioni “Il sorriso” e “Sessantamilavitedasalvare” che si occupa della diffusione dei defibrillatori (strumenti che possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco), Legambiente e Demos. E poi hobbisti.

Presente anche il sindaco Roberto Colombo che ha assistito al canto finale che, animato da Il Sorriso e altri amici presenti, ha intonato “Tu scendi dalle stelle, ovviamente cantato da tutti i presenti.

Le foto:

