In biblioteca a Venegono Inferiore lettura insieme ai volontari di Nati per Leggere.

Nati per Leggere, storie in biblioteca

Venerdì 25 ottobre alle ore 16.00 in biblioteca ci sarà una lettura organizzata in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Libri che fan crescere

Il programma, e l’iniziativa di venerdì, hanno l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

