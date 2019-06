Riprendono le giornate di navigazione sul Naviglio promosse dalla Pro loco di Abbiategrasso

Riparte la Navigazione sul Naviglio ad Abbiategrasso

Anche quest’anno la Pro loco di Abbiategrasso propone la navigazione sul Naviglio durante i weekend. Si partirà dall’imbarcadero di Abbiategrasso (Alzaia Naviglio Grande, difronte a Palazzo Cittadini Stampa) per una mini crociera che arriverà fino a Cassinetta di Lugagnano, con le famose ville di delizia.

Ecco tutti i dettagli:

Durata della navigazione: 50 minuti circa.

Orari di partenza: 15.00, 16.00 17.00 e su richiesta ore 18.00

Tariffe: Adulti: € 12 – Under 12 anni: € 10

Under 3 anni: Gratuiti

Tariffa famiglia 2 Adulti + 1 Under 12: € 25 (+ 6 € per ogni bambino aggiuntivo)

Per maggiori informazioni e prenotazioni

Tel. 02.9094242 – E-mail: info@navigazioneinterna.it – www.navigazioneinterna.it