Naviglio grande: #leonardo500 al via l’8 settembre

Settembre nel segno di Leonardo da Vinci nei Comuni del Consorzio dei Navigli. Previste infatti numerose iniziative in occasione dei 500 anni della scomparsa del genio. Il Consorzio, in collaborazione anche con altre amministrazioni comunali non ancora convenzionate per le attività di promozione turistica del territorio, tra cui Abbiategrasso e Magenta in primis, sta promuovendo il progetto culturale di grande valenza turistica #leonardo500 sul Naviglio Grande. Nel pomeriggio di domenica 8 settembre si svolgerà un evento inaugurale che coinvolgerà i comuni che hanno aderito a questo progetto. È stato approntato un ricco calendario di manifestazioni che si svolgeranno tra settembre 2019 e maggio 2020.

Il prossimo 8 settembre una imbarcazione, con a bordo i rappresentanti dei Comuni dell’Ovest Milanese, risalirà il Naviglio Grande lungo il ramo “delle Delizie”, da Abbiategrasso a Cuggiono, facendo tappa presso tutti i pontili dei Comuni rivieraschi. La partenza è prevista alle 15 circa dall’imbarcadero di Abbiategrasso, in località Castelletto Mendosio, Alzaia Naviglio Grande, di fronte al Palazzo Cittadini Stampa.

Per ogni Comune parteciperà anche un rappresentante del Consiglio comunale dei Ragazzi o un giovane under 14, al fine di coinvolgere in modo diretto le nuove generazioni in questo progetto storico, culturale e turistico di promozione del territorio. Ai giovani spetterà il compito di declamare, a bordo del battello, aforismi o brevi passi tratti dagli scritti di Leonardo Da Vinci.