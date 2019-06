New Easy Dance, finale di stagione indimenticabile

New Easy Dance Albairate, finale di stagione indimenticabile per la scuola di danza del maestro Luca Guarino che celebra dieci anni di attività.

Un finale di stagione indimenticabile per la scuola di danza New Easy Dance di Albairate. La scuola è stata infatti protagonista con i ragazzi di Hip Hop che hanno preso parte al percorso accademico “Urban Project” al concorso mondiale “Hip Hop international” al teatro Olimpico di Roma. mancando la qualificazione alla fase finale per soli 0.2 punti. Il buon lavoro svolto dai ragazzi con il loro insegnante Luca Guarino Luca ha portato comunque il gruppo ad essere selezionato per rappresentare l’Italia allo Swiss Battle Tour, importante evento europeo che ha riunito alcuni dei migliori ballerini e volti della Street Dance a Friburgo in Svizzera.

I ragazzi della New Easy Dance e il loro insegnante hanno potuto esibire il loro show come ospiti durante la finale del concorso, ricevendo una grande risposta di approvazione da tutto il pubblico presente. Il modo migliore per celebrare il decimo anniversario della scuola. Che si è esibita per l’occasione il 2 giugno mettendo in scena sul palco del Teatro Pime di Milano l’emozionante spettacolo “Ballando 10 anni di noi”, che ha visto in scena una raccolta di tutti i momenti più significativi di questi dieci anni per la scuola.

La scuola, fiera è orgogliosa di tutti i suoi insegnanti e ballerini per tutti i risultati ottenuti in questi anni, da appuntamento per l'apertura della nuova stagione 2019-2020 dal 16 al 27 settembre con l'Open Week.