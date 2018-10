“Nonno inventami una storia”, l’iniziativa a Rho.

“Nonno inventami una storia” con Lions e scuole

L’iniziativa “Nonno inventami una storia” piace eccome. E’ stata presentata nel pomeriggio di oggi, sabato 6 ottobre, all’auditorium di via Meda a Rho. Promossa dal Lions Club Rho Fiera, ha coinvolto gli alunni della scuola primaria della città.

Molta la gente presente al momento della presentazione che ha applaudito all’evento pensato proprio per i piccoli studenti. Un progetto quindi che è stato accolto molto bene anche dai genitori.

Le foto:

I protagonisti

Durante lo scorso anno scolastico Raffele Marano, autore del libro “Nonno inventami una storia”, è stato in tutte le scuole di Rho per presentare il suo lavoro e far aprire le porte della fantasia ai bambini. Incontri molto importanti e graditi dai baby studenti. Gli alunni hanno poi scritto la loro storia, un loro elaborato dove sono diventati “piccoli scrittori”.

Le storie saranno pubblicate su Settegiorni nel periodo natalizio.

