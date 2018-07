Notte Bianca a Gaggiano: in occasione dell’evento di sabato 21 luglio, che segna l’esordio della Pro loco, torna in funzione la fontana di via Gramsci.

Notte Bianca a Gaggiano: torna in funzione la fontana di via Gramsci

Fervono i preparativi in vista della Notte Bianca che si svolgerà a Gaggiano sabato 21 luglio, evento che segnerà l’esordio per la neonata Pro loco cittadina. Ben 11 postazioni in cui si potrà ascoltare musica in grado di accontentare tutti i gusti, dal rock ai balli di gruppo. Tra i numerosi eventi inseriti nel programma ci saranno anche spettacoli dedicati ai bambini come quello organizzato in Piazza Daccò a partire dalle ore 20.30. Nella nuova piazza il programma della manifestazione segnala infatti uno spettacolo di bolle giganti con luci ispirate alla saga de I Pirati dei Caraibi. In Piazza della Repubblica invece sono previsti una esibizione di ballerini di flamenco e una di balli country.

In occasione della Notte Bianca anche l'amministrazione comunale ha voluto fare un restyling a un angolo dimenticato da molti anni, ovvero la fontana ellittica di via Gramsci che proprio in occasione della manifestazione sarà riattivata. Nei giorni scorsi infatti è stata completamente ripulita e restaurata, applicando uno speciale fondale che dovrebbe evitare la formazione delle alghe.