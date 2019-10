Notte stregata del 31 ottobre: appuntamenti per i bambini a Ceriano Laghetto.

Notte stregata, Halloween al Villaggio Brollo

Dopo il laboratorio di letture animate con la biblioteca in sala consiliare di ieri, sabato 26, continuano gli appuntamenti a Ceriano per festeggiare Halloween. Giovedì 31 ottobre festa nelle due frazioni: al Villaggio Brollo, dalle ore 17 nel parchetto del centro civico di via Dante ci sarà “Halloween party”, promosso dalla consulta di frazione con caccia al tesoro e laboratorio a tema.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare Damiana al numero 340.8708587.

Tradizioni celtiche

In frazione Dal Pozzo giovedì sera, 31 ottobre, si celebra invece la “Notte delle lumère”, riscoprendo un’antica tradizione celtica. La Consulta del Centro Civico Dal Pozzo in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto invita tutti i bambini dai 5 ai 10 anni a partecipare all’evento, in programma giovedì 31 dalle ore 19, al Centro civico di Dal Pozzo. Il programma propone, il ritrovo nel parco incantato del Centro Civico, una processione spaventosa per le vie della frazione e “Dolcetto e scherzetto” alla Caffetteria della Strega Lara. Quindi ci sarà il ritorno al Centro Civico, dove la strega delle zucche incanterà tutti con le sue pozioni magiche. Ci saranno giochi mostruosi e animazione, piccoli regalini paurosi e tanto divertimento. Per finire in bellezza arriverà il risotto fumante del Mago Leo.

Prenotazioni chiamando il numero 02.96661327.

