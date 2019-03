Taglio del nastro in municipio: domenica mattina si inaugura la nuova sede del nucleo aeronautico Tradate – Lonate.

Una “casa” per il nucleo aeronautico

Taglio del nastro per l’associazione aeronautica: domenica si inaugura la nuova sede nel palazzo municipale. Il nucleo Tradate – Lonate, capitanato da Giuseppe Battistella, era sorto nel 2003 ed è intitolato al capitano pilota Giancarlo Borgazzi pluridecorato al Valor Militare nella seconda guerra mondiale, nonché ex sindaco di Castiglione. «Dopo la chiusura delle ali del mio predecessore, il cavaliere Carlo Galmarini, il nucleo aveva temporaneamente cessato ogni attività», ricorda Battistella che ha rimesso in piedi il gruppo e oggi conta 50 iscritti.

“Grazie al comune”

Un sogno che si avvera. Sottolinea Battistella: “Vogliamo ringraziare l’assessore Erika Martegani e il vicesindaco Claudio Ceriani che ci hanno concesso una sede in municipio”, sede che condivideranno con altre due associazioni.

Stimolo per crescere

«Ora che abbiamo la sede, conto di poter incrementare il numero dei soci e sempre con la collaborazione della nostra sezione di Varese continueremo la missione dell’associazione nel tener viva la memoria del passato partecipando alle manifestazioni. Questo è il nostro compito, come tutte le altre associazioni d’Arma», sottolinea Battistella che reduce della solenne cerimonia per l’inaugurazione del largo Bazzocchi, tornerà con l’aeronautica protagonista domenica alle 11 per il taglio del nastro in municipio della nuova sede.