Si è riunito per la prima volta il nuovo direttivo dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura, associazione storica di Abbiategrasso

Via ai lavori per il nuovo direttivo della storica associazione culturale

Lunedì 21 Gennaio si è riunito per la prima volta il nuovo direttivo dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura, associazione storica di Abbiategrasso fondata nel lontano 1947 e che riunisce pittori, scultori e critici di arte di Abbiategrasso e del territorio. Nell’ultima assemblea dei soci del 19 Novembre scorso presso la sede della associazione in Via Magenta, 8, si è eletto il nuovo direttivo; i soci hanno deciso di nominare l’ex presidente Giancarlo Torti, Presidente Onorario della associazione. Torti è stato

consigliere, segretario, vice-presidente e presidente in diversi periodi della fondazione della associazione ad oggi e ultimo presidente dal 1974 al 2018.

Il Consiglio al completo

I nuovi dirigenti eletti per il periodo 2019-2021: Presidente Onorario: Giancarlo Torti. Presidente: Silvia Grassi. Vice-Presidente: Gianluigi Scotti. Segretario: Silvano Gallazzi. Consiglio Direttivo: Ernesto Achilli (Presidente del Consiglio), Julio Antonio Araya Toro (Consigliere), Giovanni De Paoli (Consigliere), Daniele De Vecchi (Consigliere), Franco Farè (Consigliere), Edmondo Masuzzi (Consigliere) e Danilo Radice (Consigliere).