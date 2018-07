Un’attività culturale ricca di appuntamenti interessanti quella che ci sarà per tutta l’estate in città. Tra gli appuntamenti da non perdere la ‘serata di osservazione del cielo’, che si svolgerà domani, giovedì, alle 21, nel parcheggio dei dipendenti del municipio (Piazza Repubblica 7). L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione, visto il grande successo delle passate edizioni, è stato organizzato dal gruppo astrofili G. e A. Bernasconi di Saronno.

Occhi al cielo nella notte di Saronno: il commento

La serata rientra nell’iniziativa ‘I giovedì di Saronno’ che si concluderanno il 2 agosto e che vedranno come ultimi due eventi spettacoli per bambini (giovedì 26) e una serata interamente dedicata agli animali (2 agosto). L’attività culturale inoltre prevede tante altre attività dedicate principalmente al cinema e al teatro. “Anche quest’anno – ha commentato l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – abbiamo voluto organizzare tanti eventi culturali per i nostri concittadini che decidono di vivere la città tutto l’anno. Un modo per dimostrare quanto l’Amministrazione abbia a cuore la cultura e l’arte cittadina. I successi, in termini di pubblico, registrati in questi ultimi anni dimostrano quanto l’offerta culturale messa a disposizione piaccia ai saronnesi”. “Sarà sicuramente – ha detto ancora l’assessore – un’estate all’insegna della cultura”. “Invito tutti i saronnesi – ha concluso a partecipare numerosi alle iniziative messe in campo dal comune, come quella di domani che sarà sicuramente suggestiva”.