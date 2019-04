“Olona Green Race”: conto alla rovescia per la corsa in programma a San Vittore Olona il 12 maggio 2019.

“Olona Green Race”, via alle iscrizioni

La prima edizione si è svolta nel 2018, ora torna l'”Olona Green Race”, manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona a corollario del progetto sovracomunale Olona Green Way, che intende far riscoprire le bellezze naturalistiche e storico culturali del territorio del Plis dei Mulini quale patrimonio comune da salvare.

“Sarà un evento di forte aggregazione che prevede tre percorsi – annunciano dall’Amministrazione comunale -: uno condotto dal biologo nutrizionista Andrea Fossati, ‘un percorso vita’ in cui verranno messe in pratica le varie metodologie di allenamento e le diverse tecniche a seconda dei soggetti spiegate nell’arco dei quattro incontri informativi avvenuti in questi mesi; uno ‘gastronomico’, quattro tappe degustative che offriranno l’opportunità di assaggiare i prodotti del territorio, anche a marchio De.Co., e uno ‘ad ostacoli’ rivolti a tutti: bambini, adulti, anziani, residenti, turisti, esperti del settore eno-gastronomico e appassionati del trekking. Non ci saranno limitazioni di target, per un’iniziativa che per le sue caratteristiche è in grado di coinvolgere tutti”.



Data e luogo dell’evento

L’Olona Green Race si terrà domenica 12 maggio 2019 allo “Spaziozerozero” in via Valloggia a partire dalle 9.30 previa iscrizione dove, ricordano dal Comune “con il contributo di 10 euro, i partecipanti riceveranno: la maglietta dell’evento, una sacca gara Olona Green Race, degustazioni gratuite presso le quattro tappe ristoro. L’adesione all’evento consentirà indistintamente di partecipare sia al percorso vita, sia alla camminata degustativa a passo libero, per 6 km lungo l’Olona Green Way, e al percorso ad ostacoli di circa 1 km all’interno del Vallo”.

Lungo il percorso vi saranno ostacoli naturali, di facile superamento, adatti a tutti, anche ai più piccini. Al termine della mattinata sarà possibile pranzare in loco allo Spazio Zero Zero di via Valloggia. Saranno presenti anche giochi per l’intrattenimenti dei più piccoli.

“Da lunedì 8 aprile fino all’11 maggio sarà possibile iscriversi negli esercizi commerciali aderenti di San Vittore Olona – proseguono dall’Amministrazione comunale -, da sempre sensibili e attenti alle iniziative dell’amministrazione, grazie alla cui collaborazione e alla sinergia con le Associazioni di San Vittore Olona è possibile attuare questi progetti.Sarà possibile iscriversi anche dalle ore 9 al gazebo iscrizioni posto sullo Spazio Zero Zero nella giornata del 12 maggio”.

