Olona Green Way, il marchio del Comune: ecco a chi verrà concesso.

Olona Green Way: la valorizzazione del territorio

Per i prossimi dieci anni il logo “Olona Green Way” verrà autorizzato e rilasciato dal Comune di San Vittore Olona a Enti o associazioni, che sposando gli obiettivi e i valori del progetto, ne faranno richiesta di patrocinio. Con il patrocinio le organizzazioni e gli enti promotori di un evento o di una manifestazione sono autorizzati a utilizzare il logo “Olona Green Way” sul materiale promozionale dell’iniziativa (ad esempio su volantini, manifesti, ecc). Sarà possibile chiedere il patrocinio su iniziative o manifestazioni di tipo, culturale, sportivo, ambientale e sociale che si svolgono sul territorio e che lo valorizzano.

Per avere il patrocinio le finalità dell’iniziativa non devono essere in contrasto con il ruolo e le caratteristiche del progetto e non deve trattarsi di un’iniziativa a scopo di lucro. La richiesta deve essere inviata all’ufficio Protocollo del Comune di San Vittore Olona, allegando una descrizione dell’iniziativa e delle sue finalità, il programma dettagliato e una bozza della locandina.

Le parole del sindaco Vercesi

Dischiara il sindaco Marilena Vercesi: “La scelta di depositare il marchio è una precisa strategia di marketing territoriale volta a valorizzare il territorio e il progetto sovracomunale Olona Green Way già definito una vera e propria eccellenza. Inoltre la registrazione si è resa necessaria al fine di evitare utilizzi impropri. Riportare le persone a vivere un bene da tutelare significa far aumentare l’attenzione verso il paesaggio e verso tutto ciò che ci circonda”.

La storia del logo

Il logo aveva fatto il suo esordio il 19 giugno del 2016 in occasione proprio dell’inaugurazione del percorso che rappresenta, un cammino in continua evoluzione che si snoda da Legnano a Nerviano passando da San Vittore Olona lungo le sponde del fiume da cui prende il nome. Il marchio è rappresentato da tre cerchi colorati che simboleggiano in maniera stilizzata l’astrazione delle pale di un mulino ad acqua. I colori rappresentano rispettivamente l’azzurro del fiume, il verde degli alberi e il rosso e giallo sono i colori identificativi del Comune di San Vittore.

