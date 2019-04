Vacanze in Europa per accrescere le proprie competenze da spendere nel mondo del lavoro.

Opportunità europee ecco cosa c’è da sapere

Il servizio InformaGiovani del Comune di Saronno organizza un ciclo di incontri informativi sulle opportunità di mobilità giovanile in Europa. Obiettivo degli incontri è di stimolare i giovani a utilizzare il tempo delle prossime vacanze estive per accrescere il proprio bagaglio di competenze più generiche e trasversali, tanto importanti nel mercato del lavoro quanto le competenze tecniche. L’Unione Europea finanzia iniziative specifiche dedicate ai giovani per incoraggiare la mobilità, l’apprendimento non tradizionale, la partecipazione e il volontariato, l’animazione socio educativa e l’informazione.

Tre gli incontri in programma

Tre gli incontri in programma: martedì 16 aprile, mercoledì 8 maggio e giovedì 16 maggio. Il primo incontro sarà dedicato alle opportunità di lavoro stagionale per i giovani. Fabrizio Rossetto, consulente Eures presso AFOL Monza Brianza, illustrerà il portale Eures come strumento per la ricerca del lavoro all’estero, soffermandosi in particolare sulle offerte stagionali. L’incontro di mercoledì 8 maggio, con Marta Tosi del Punto Locale Eurodesk di Busto Arsizio, presenterà le molteplici occasioni di viaggio e vacanza in Europa offerte ai giovani: campi di volontariato e woofing, scambi giovanili, vacanze studio e summer courses. Giovedì 16 maggio Morena Tevisio, esperta di mobilità giovanile in Europa per il CSV Insubria, presenterà il Corpo Europeo di Solidarietà, esperienza di medio-lungo periodo di volontariato, totalmente finanziata dall’Unione Europea.

Non solo teoria, ma anche laboratori

Tutti gli incontri prevedono una parte laboratoriale: i partecipanti sono invitati a portare un pc portatile o un tablet/smartphone. Gli incontri si terranno presso la Sala Nevera della Biblioteca di Saronno, viale Santuario 2, dalle 14,30 alle 16. La partecipazione è libera e gratuita. InformaGiovani Viale Santuario 2 Saronno. Orari di apertura: lunedì 9 – 12,20 e 14 – 18,20; giovedì 9 – 17. Tel. 02.96704015 – Mail: informagiovani@comune.saronno.va.it – Facebook e Instagram