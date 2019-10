L’orchestra Golfo mistico si esibisce domenica 27 ottobre all’Auditorium Magenti di Cisliano, organizza l’associazione Frazionemondo.

Orchestra multietnica in concerto a Cisliano

Domenica 27 ottobre alle 17 l’auditorium Magenti ospita un concerto multietnico organizzato dall’associazione Frazionemondo. Ad esibirsi sarà l’orchestra Golfo mistico, l’ingresso è libero. L’orchestra multietnica rivista brani tradizionali di diverse matrici culturali in chiave rap, folk, pop.

Nata nel 2011 all'interno della scuola Quintino di Vona per creare un contesto relazionale post scolastico in cui veniva favorita la relazione e l'integrazione attraverso il fare musica, l'esperienza è cresciuta e del progetto sono entrati a far parte ragazzi stranieri e non con difficoltà di inserimento scolastico, ragazzi con buone attitudini musicali che però non trovavano il modo di metterle in atto e ragazzi con problemi di condotta e poco motivati nelle materie di studio. L'orchestra, spiega la pagina facebook, si compone attualmente di 25/30 elementi e dal 2017 accoglie anche ragazzi provenienti da altre scuole di Milano.