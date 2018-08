La patronale di Robecco al via con gli Oscar Sportivi Robecchesi di venerdì sera

Questa sera non perdetevi gli Oscar Sportivi

Un weekend denso di appuntamenti da non perdere a Robecco. Questa sera, 31 agosto, dalle 19.30 in piazza XXI Luglio si terrà «Una pizza per la vita», una raccolta fondi promossa da «Casa della Pizza» di Pasquale Moro: a seguire intrattenimento con «Mago Zio Potter» e poi dalle 21.30 l’evento «La Notte degli Oscar Sportivi» in memoria di Pino Barenghi con la partecipazione delle associazioni sportive dilettantistiche robecchesi. Interverrà come ospite d’eccezione, il giovane campione di nuoto Simone Barlaam che ai recenti Campionati Europei paralimpici di Dublino ha vinto 4 medaglie d’oro.

Sabato la Notte bianca

Il divertimento continua nel weekend con la Notte bianca sabato 1 settembre. Dalle 19 sarà festa in tutto il paese. Tra i numerosi appuntamenti segnaliamo: in piazza XXI Luglio combattimento con spade laser, in via Matteotti Rock & Harley Davidson, a Borgo Archinto attività sportive per grandi e piccoli, in via San Giovanni la musica del Gerusco.