Dopo il successo dell’edizione estiva, torna il corso di astronomia di base all’Osservatorio Astronomico di Tradate.

Osservatorio Astronomico, a spasso tra le stelle

Sei appuntamenti per imparare ad osservare il cielo notturno e conoscerne i segreti. La grande partecipazione alle lezioni estive ha spinto FOAM13 e AstroNatura a riaprire in autunno il corso di astronomia di base. Scuola d’eccezione, l’osservatorio astronomico nel centro didattico del Parco Pineta. Le lezioni avranno inizio giovedì 18 con la prima a tema “La Terra e la Luna – posizioni e moti nello spazio”. Il 25 ottobre “La vita delle stelle – orientarsi nel cielo con le costellazioni”. Il 31 ottobre “Il Sistema Solare – comete e asteroidi, pianeti extrasolari”. Viaggio “Ai confini del visibile – Via Lattea e galassie lontane” l’8 novembre. Appuntamento di storia dell’universo, dal Big Bang ad oggi il 15 novembre e ultima lezione il 22 con il laboratorio di astronomia. Tutte le lezioni, curate dalla Direzione Scientifica del professor Federico Manzini, si svolgeranno dalle 21 alle 23. Il costo di iscrizione per i sei appuntamenti è di 90 euro. Per info e prenotazioni foam13@foam13.it e 329-9542307.

LEGGI ANCHE:

Osservatorio Astronomico, con Cariplo un passo in più verso le stelle

Alla scoperta dello spazio, un corso all’Osservatorio