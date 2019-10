Una volta appurato il risparmio economico e di tempo, dato dall’eliminazione della gestione di assistenza e manutenzione del servizio, passiamo ora ad un altro importantissimo valore aggiunto strettamente legato al CloudPBX. Durante la scelta del PBX più idoneo alle necessità aziendali è necessario soffermarsi sull’insieme di funzionalità offerte da ogni tipo di prodotto in commercio. Alcune di queste sono presenti in tutti i sistemi in commercio, (quali servizio di segreteria telefonica, la musica di attesa, l’inoltro di chiamate su specifici interni) altre invece possono essere fornite unicamente da un servizio di CloudPBX.

Il fax virtuale ad esempio permette di digitalizzare automaticamente i fax in arrivo, lo smistamento intelligente delle code consente di ottimizzare i tempi di attesa delle chiamate in entrata, l’integrazione con dispositivi mobili da scrivania consente invece di poter usufruire del servizio anche se non si trova all’interno degli uffici.

Un notevole miglioramento dei processi aziendali dunque, che semplifica il lavoro e riduce lo spreco di tempo dovuto a sistemi tradizionali e spesso obsoleti. Una lunga serie di servizi aggiuntivi mirati ad ottimizzare i processi aziendali permette una collaborazione in real time, quali videochiamate, condivisione di file e desktop, strumenti di collaboration, gestione di più numeri telefonici e account di posta elettronica.

Cloudya, il sistema telefonico proposto da NFON, unico provider di servizi di CloudPBX in Europa, fornisce un servizio completo e adatto a qualunque esigenza aziendale.