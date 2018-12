Pranzo di Natale con il Comune di Ozzero: l’appuntamento è per le 12.30 di domenica 16 dicembre presso i locali della refezione scolastica.

Ozzero, il pranzo di Natale agli anziani lo offre il Comune

A tavola a Natale con il Comune di Ozzero: l’appuntamento è per le 12.30 di domenica 16 dicembre presso i locali della refezione scolastica. Il pranzo sarà gratuito per tutti i pensionati residenti e per i bambini sino a 10 anni. I residenti pagheranno 15 euro, 20 invece i non residenti. Per prenotare è possibile chiamare il numero 02-94.00.40.201 oppure inviare una mail a servizi.sociali@comune.ozzero.mi.it. A seguire grande tombolata. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE