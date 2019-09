Palio 2019: è Rescalda la contrada vincitrice dei giochi medievali che si sono svolti domenica 29 settembre all’impianto sportivo di via Melzi.

Palio 2019: vince Rescalda

La contrada biancorossa conquista, per il secondo anno consecutivo, l’ambito premio, trionfando anche nel palio dei bambini, sabato 28 settembre. I più piccoli si sono sfidati in diverse competizioni: gioco dell’oca, gioco della mela, bandiera svizzera, corsa nei sacchi, staffetta, strizza la spugna.

Domenica 29 settembre, al campo sportivo di via Melzi, è stata la volta del Palio storico; i contradaioli hanno dato il massimo per vincere le sei prove: tiro alla fune 400kg, sci in pista, staffetta, taglio del tronco, tiro alla fune maschile e femminile. Fondamentale il sostegno del pubblico dagli spalti, numerosissimo anche durante la sfilata dell’8 settembre.

È il sindaco Gilles Ielo a proclamare il vincitore finale: “Con 94 punti, Rescalda conquista l’edizione 2019 del Palio di Rescaldina, seguita da Croce con 84 punti, Ravello 60 e Torre 45. Mi fa molto piacere che sia stata la giornata del Palio dei bambini a segnare il passo, a loro va il merito della vittoria. Ringrazio i cittadini, il comitato Palio e i capitani delle contrade per il lavoro svolto: Alessandra Butera (Torre), Alessandro Fusetti (Rescalda), Paolo Bellusci (Croce) ed Emanuele Pezzoni (Ravello). Il Palio è comunità, territorio, storia: continuiamo a crescere nei valori della solidarietà e della fratellanza”.

