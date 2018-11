Palio di Cerro Maggiore, è nato il comitato.

Palio di Cerro Maggiore, nuovo gruppo on line

Uno dei sogni del cassetto di tanti cerresi è quello di far rinascere il Palio delle contrade. L’ultima edizione si è svolta 13 anni fa. Ora è nato il gruppo facebook “Comitato Palio Cerro Maggiore” che vuole essere quella marcia in più per far tornare la manifestazione in paese. Un lavoro a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e volti storici che hanno fatto la storia dell’evento.

Il programma

“Potremmo sembrare dei nostalgici ma siamo convinti che finchè è esistito il Palio il paese era più vivo e coeso – spiegano dal neonato comitato -. Eravamo una comunità! Tornei, costumi, gare folkloristiche, manifestazioni di apertura per le strade del paese e chiusura, la banda. Pensiamo che questo tipo di tradizioni debbano essere ripristinate. Accumunati da questo pensiero, da un’iniziativa di semplici cittadini, è nato il comitato. Siamo felici di essere appoggiati dall’Amministrazione comunale e di avere il supporto del cav Angelo Sciuccati, memoria storica e pratica dei precedenti palii”.



L’appello ai concittadini

Già emerse le attività da svolgere: “Si è subito evidenziata l’esigenza di raccogliere forze nuove per ogni contrada – spiegano dal comitato -, per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini di Cerro, abitanti del Brughess, della Bureta, contradaioli della Fulminosa e del Giseu, tigrotti del San Clemente, cittadini del Malvai, del Puz Verdu e di Stra’ Nova: abbiamo bisogno di voi! Cerchiamo almeno 5-6 persone per contrada che abbiano la volontà di aiutarci nel progetto di ripristinare il palio, di spolverare la memoria dei cerresi e di fare conoscere una tradizione durata oltre 25 edizioni e 55 anni a chi ha avuto la fortuna di vivere il nostro palio. Contattateci quindi attraverso la nostra pagina facebook!”.

