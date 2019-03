Palio di Cerro Maggiore: comitato in piazza per farlo rinascere e conto alla rovescia per il primo grande evento.

Palio di Cerro, comitato organizzatore in piazza

In piazza si sono visti Lucrezia, Fabio, Thomas, Paola, Simona, Francesca, Federico, Livio,Gianluca e ancora Edoardo, Lucio, Fabio, Raffaella e Gabriele. Sono stati presenti con il loro gazebo, rappresentando il Comitato Palio Cerro Maggiore che vuole far rinascere la tradizione manifestazione e, per questo, ha deciso di tornare tra la gente per trovare anche nuovi aderenti.

“Siamo un gruppo di trentenni, chi più chi meno, ci perdoneranno i nostri compagni con qualche anno in più di esperienza, che da qualche mese si è dato un obiettivo ambizioso: far rinascere il Palio delle Contrade di Cerro Maggiore – spiegano dal comitato -. Molti di noi ricordano con estremo piacere quanta partecipazione e entusiasmo creavano le gare, le sfilate, i giochi e la competizione che caratterizzavano il Palio e non senza una certa nostalgia. Un senso di appartenenza che negli anni è andato perso, da quell’ultima edizione del 2006 in poi…Per questi motivi, supportati dalla memoria storica del Gran Maestro Cav. Angelo Sciuccati e accolti piacevolmente dell’amministrazione comunale della Giunta Berra, nella persona dell’Assessore Daniel Dibisceglie, stiamo lavorando con tutte le nostre energie e le nostre capacità per far rivivere quanto più possibile alle nuove e vecchie generazioni quelle nostre stesse emozioni!

Questi i motivi che ci hanno spinti lo scorso fine settimana a scendere in Piazza per farci conoscere dai nostri concittadini e per iniziare ad anticipare alcune delle idee che vogliamo realizzare quest’anno. In tutta onestà – confidano – siamo rimasti molto sorpresi dall’entusiasmo con cui siamo stati accolti e ne siamo veramente felici. Molti hanno deciso di lasciarci i propri recapiti per essere aggiornati sulle iniziative e per capire come dare il proprio contributo e grazie a questo, da subito, in occasione della consueta riunione settimanale, si sono aggiunte nuove forze e nuove idee che ringraziamo pubblicamente. I Cerresi, così come molti negozianti, si sono dimostrati estremamente generosi e interessati a riportare “vita” nel nostro paese”.



La “sfida” tra contrade

“A questo proposito, nel più classico spirito del Palio – affermano i giovani del comitato -, accendiamo la miccia di un po’ competizione: per ora, la contrada più generosa è stata quella della Bureta! Ma nulla è definitivo, gli altri contradaioli avranno la possibilità di rifarsi prossimamente, dandoci una mano, in occasione di altri gazebo che stiamo concordando”.

L’iniziativa di giugno

E dal comitato un annuncio importante: “Parliamo dei nostri progetti futuri: quello che stiamo organizzando per il 2019 è un unico evento, che realizzeremo indicativamente nel mese di giugno, che unirà gioco, cibo, comunità, musica e piacevole stare insieme, non senza un pizzico di rivalità tra Contrade. Ma non vogliamo scoprire troppo le carte”.

I contatti

“Per rimanere aggiornati sulle nostre attività – concludono dal comitato – invitiamo tutti a seguirci su Facebook alla pagina Comitato Palio Cerro Maggiore, sulla quale potrete anche divertirvi a cercare la vostra Contrada di appartenenza giocando con la nostra mappa interattiva!

Per chi volesse è attivo poi un canale Whatsapp attraverso il quale daremo ulteriori notizie, basta mandarci il proprio numero di cellulare. Infine ci potete trovare ogni lunedì alle 21 circa al bar del Centro Parrocchiale”.



