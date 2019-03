Palio di Cerro Maggiore, il comitato in piazza per trovare cittadini che vogliano impegnarsi a far tornare a vivere la grande tradizione.

Palio di Cerro Maggiore, gazebo in piazza

Anche oggi, domenica 24 marzo 2019, l’appuntamento è nel centro cittadino di Cerro Maggiore. Dalle 9 alle 13, il neonato Comitato Palio Cerro Maggiore aspetta tutti i concittadini in piazza Cornelio e Cipriano, facendo seguito all’appello rivolto a tutta la cittadinanza nei mesi scorsi. “Non sai la tua contrada? Vieni a trovarci – dicono dal comitato rivolgendosi a tutti i cerresi -. Vuoi entrare a far parte dell’organizzazione? Cerchiamo te! Sarà un momento in cui racconteremo il Palio che fu e quello che sarà. Riaccendiamo il paese cerresi!”

Il comitato

Come detto, il Comitato Palio Cerro Maggiore è stato creato proprio per far tornare in vita la manifestazione: “Potremmo sembrare dei nostalgici ma siamo convinti che finchè è esistito il Palio, a Cerro il paese era più vivo e coeso – spiegano dal gruppo -. Eravamo una comunità! I tornei, i costumi, le gare folkloristiche, le manifestazioni per le strade del paese e di chiusura. La banda! Pensiamo che questo tipo di tradizioni debbano essere ripristinate. Accumunati da questo pensiero, da un’iniziativa di semplici cittadini, è rinato il comitato. Ci servono forze nuove per ogni contrada, per questo ci rivolgiamo a tutti i concittadini abitanti del Brughess, Bureta, Fulminosa, Giseu, San Clemente, Malvai, Puz Verdu e Stra’ Neuva. Vogliamo rispolverare la memoria dei cerresi e far conoscere una tradizione”.



