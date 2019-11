Parabiago, tutto pronto per lo spettacolo in musica voluto dalle associazioni della Consulta del Volontariato che si terrà domenica 1 dicembre 2019.

Parabiago: un evento di musica e spettacolo

Anche quest’anno torna l’appuntamento per un Natale all’insegna della festa. Gioia e solidarietà grazie alle associazioni della Consulta del Volontariato che, domenica 1 dicembre 2019 alle 20.30 alla biblioteca civica, porteranno in scena un divertentissimo spettacolo a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La performance

La performance è frutto della collaborazione sinergica di due importanti realtà del territorio: la compagnia teatrale i Sempr’Alegher e l’Istituto di Musica Aldo Radaelli che, con sketch divertenti e brani natalizi, introdurranno all’atmosfera magica del Natale. Saranno, inoltre, presenti tutte le associazioni cittadine aderenti alla Consulta che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e che offriranno un piccolo rinfresco al termine dello spettacolo.

La parola all’assessore

“L’atmosfera del Santo Natale è sempre magica se manteniamo vivo quel bambino che c’è in ognuno di noi – con queste parole l’Assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati invita la comunità parabiaghese a partecipare all’evento – Lo spettacolo di Natale è un super-spettacolo, perché è frutto di una preziosa collaborazione all’insegna di un sincero spirito di condivisione tra le associazioni cittadine che ogni giorno si impegnano nel volontariato. Lo spettacolo è a ingresso libero e sarà occasione per augurarci buone festività in un clima di calore e affetto. Vi aspetto”.

