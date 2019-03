Parabiago Run: ai blocchi di partenza l’ottava edizione che si svolgerà domenica 10 marzo 2019.

Parabiago Run: 61 volontari per la sicurezza

Tutto pronto per la Parabiago Run 2019, l’ottava edizione di gare podistiche competitive e non, che si svolgeranno su un percorso omologato Fidal il prossimo 10 marzo 2019. L’iniziativa è promossa da Betti’s Grup Run Parabiago, dalla Federazione Italiana di Atletica leggera e patrocinata dal Comune di Parabiago. Sessantuno in tutto gli addetti volontari che garantiranno la sicurezza lungo il percorso, tra questi anche i volontari della Protezione Civile.

L’importanza dell’affido familiare: un nuovo messaggio dalla corsa

Quest’anno la corsa acquisisce anche una valenza educativa sull’importanza dell’affido familiare per la partecipazione di un gruppo di famiglie affidatarie e di operatori del servizio tutela minori e affido familiare dell’Azienda So.Le. Saranno in tutto 27 gli adulti partecipanti, di cui 5 operatori che correranno insieme ai 10 bambini (figli naturali e figli in affido) accompagnati dal sindaco Raffaele Cucchi che indosserà, come loro, una maglietta arancione per essere meglio identificati.

La parola agli amministratori

“In otto anni di Parabiago Run abbiamo visto aumentare sempre più la partecipazione degli appassionati di corsa – dichiara l’assessore allo Sport, Diego Scalvini – e questo è un bel segnale di passione per lo sport e di vita comunitaria. La nostra amministrazione è grata a tutti coloro che si impegnano a promuovere iniziative come questa, oltre ai numerosi volontari che permettono la sua realizzazione garantendo maggior controllo e sicurezza lungo il percorso”.

Continua poi il primo cittadino Cucchi: “Lo sport è un mezzo meraviglioso per veicolare messaggi come questo, perché ha già in sé lo spirito della condivisione, dell’integrazione e della sana competizione. Non siamo tutti uguali, c’è chi ha una vita più facile di altri e chi, invece, deve faticare di più. Con questa iniziativa vogliamo dire ai tanti bambini che hanno bisogno di adulti come riferimento importante per la loro crescita, che ci siamo: famiglie affidatarie, istituzione e servizi tutela. Così, come nello sport ci si spende per cercare di arrivare primi, così anche per l’affido spendiamoci senza timore per cercare di dare sollievo a chi ne ha bisogno. Ringrazio il servizio per l’affido familiare per aver accettato di partecipare alla Parabiago Run 2019 e… speriamo di vincere!”.

Ritrovo e informazioni

Il ritrovo, per chi volesse partecipare, è fissato per le 8 al centro sportivo Venegoni-Marazzini con partenza alle 9.30 per la gara competitiva di 10 km e alle ore 9.35 per la gara non competitiva di 10 km e 5 km. Iscrizioni online sul sito www.otc-srl.it o presso il negozio Demo Sport di Parabiago entro il 7 marzo 2019.

