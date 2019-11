Parabiago, a partire da sabato 30 novembre 2019 fino alla Vigilia di Natale si terranno le Pive di Natale con il Corpo Musicale Parrocchiale Santo Stefano.

Parabiago: il tradizionale appuntamento

A partire da sabato 30 novembre 2019 fino alla Vigilia di Natale, il Corpo Musicale Parrocchiale “S.Stefano” di Parabiago, composto da circa 50 musicanti e diversi allievi che esordiranno proprio in questa occasione, darà inizio al tradizionale e tanto atteso “Giro delle Pive di Natale” tra le vie della città di Parabiago per augurare in musica a tutta la cittadinanza un sereno Natale.

Di seguito il programma:

Gli altri appuntamenti

Il gruppo, che da ben 52 anni allieta gli eventi della comunità, sottolinea quanto rilevante sia il sostegno da parte di tutti i cittadini parabiaghesi e ringrazia ancora una volta per l’accoglienza che da sempre riceve. Da non dimenticare tra le attività natalizie, il consueto appuntamento dell’accensione delle luminarie previsto per domenica 1 dicembre alle 17 in piazza Maggiolini. Ma anche il Grande Concerto di Natale del prossimo 14 dicembre nella chiesa SS.Gervaso e Protaso di Parabiago giunto ormai alla sesta edizione e che vedrà coinvolti anche la Banda di S.Lorenzo e le quattro corali parrocchiali della città: verrà eseguita l’importante “Missa Brevis” di Jacob De Haan oltre ai tradizionali Carols natalizi.

