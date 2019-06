ParaVox Music Tribe: conto alla rovescia per la 4 giorni di musica e divertimento al campo sportivo Nino Rancilio di Parabiago, che inizierà giovedì 20 e terminerà domenica 23 giugno 2019.

ParaVox Mus Tribe: l’evento

È da qualche settimana che il logo e le locandine ParaVox – Music Tribe tappezzano Parabiago e Comuni limitrofi. La curiosità è salita alle stelle: ed ecco allora qualche informazione in più. ASD Football Club Parabiago e Parabiago Volley, hanno voluto regalare (agli iscritti ed ai cittadini) e regalarsi un momento di festa e di aggregazione con un evento musicale che ha ricevuto anche il patrocinio di Città Metropolitana. La 4 giorni di musica si terrà al campo Sportivo Nino Rancilio a Parabiago, per l’occasione la strada provinciale SP 171 verrà chiusa negli orari di festa e trasformata in un parcheggio e si svolgerà, sempre a ingresso gratuito, da giovedì 20 giugno (dalle 18.30 a chiusura) a domenica 23 giugno (dalle 16 a chiusura).

Il programma

Giovedì 20 giugno 2019: dalle 21.30 International Trash Ribelle; Lo Zoo di 105 (Noise – Palmieri – Dj Squalo); International Trash Ribelle.

Venerdì 21 giugno 2019: … SereLive … serata tributo a Serena Brambilla. Dalle 21.30 Le capre a sonagli; a seguire PornoRiviste, i Punkreas e poi Trash Milano.

Sabato 22 giugno 2019: dalle 21.45 Drama, a cui seguirà Shiva, Ensi e Creative Dj.

Domenica 23 giugno 2019: dalle 19.30 Donato Train; poi AngelicA, The Goose Bumps e Brusco.

Musica, ma anche buon cibo

La grande festa del ParaVox – Music Tribe non pare finire qui però. Infatti è disponibile un servizio ristorante da 600 coperti (è gradita la prenotazione al numero 329.9416582 ), street food, oltre 6 punti distribuzione birra alla spina, un bar da 4 postazioni fisse a disposizione di tutti, dall’aperitivo al «bicchiere della staffa».

Insomma ParaVox – Music Tribe ha già dimostrato in questi giorni di essere tutto questo, e continuerà a dimostrarlo nelle prossime serate tra buon cibo, divertimento e musica di qualità.

