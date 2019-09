Parco Guffanti trasformato dal Palio.

Parco Guffanti trasformato dai rioni

Per un pomeriggio, il parco di Mozzate ha cambiato volto. L’area verde è stata infatti trasformata dai rioni Bozzente, Solaro, Mornera e La Torre in savana, deserto, tundra e foresta, i quattro ambienti naturali tema dell’edizione 2019 del Palio.

Un lavoro durato mesi

Per la prima volta non si è infatti tenuta la tradizionale sfilata dinamica ma ogni rione ha allestito la propria scenografia nel parco e tanti cittadini stanno ammirando in queste ore le creazioni frutto del lavoro durato mesi.

