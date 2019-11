Parlare di sessualità ai propri figli, sì ma come?

Parlare di sessualità ai figli, serata pubblica rivolta ai genitori

Prosegue l’attività dell’Osservatorio giovani di Villa Cortese attraverso una serata pubblica rivolta ai genitori dal titolo “La cicogna e soci – come parlare di sessualità ai nostri figli”. Ad accompagnare i presenti nella riflessioni sarà Laura Testa, psicologa psicoterapeuta, esperta nella progettazione legata all’educazione sessuale. Quello della sessualità è un argomento all’apparenza inflazionato, di cui spesso si sente citare l’importanza per le giovani generazioni ma che non sempre viene affrontato con la giusta dedizione. Per questo motivo l’Osservatorio giovani propone ai genitori una possibilità di confronto con una professionista che da diversi anni svolge attività di sensibilizzazione e formazione sul tema.

Perché parlare di sessualità con i figli adolescenti? Come farlo?

L’incontro sarà l’occasione per approfondire queste domande e per consegnare ai genitori alcuni strumenti utili al dialogo aperto sul tema con i propri figli, al fine di accompagnarli in una crescita equilibrata e consapevole. Nel corso della serata sarà inoltre portato un aggiornamento sull’attività sin qui svolta dall’Osservatorio giovani e sulle iniziative future. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 novembre alle 20.45 in sala consiliare.

