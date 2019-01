In occasione della Giornata della Memoria parole e musica per conoscere meglio un popolo dalla tradizione millenaria

Uno spettacolo di parole e musica per la giornata della memoria

A Robecco sul Naviglio, in occasione della Giornata della Memoria, giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 21.00, nella Sala consiliare del Municipio, in via Dante, per iniziativa dell’Amministrazione comunale si terrà ad ingresso gratuito l’evento “Storie di Genti – La musica Klezmer” con l’esibizione del gruppo “Bravagente Klezmer – Folk Band”.

Il gruppo è composto da sei elementi: Silvia Rossi (violino), Alessandro Bellan (contrabbasso),Benedetta Ballardini (flauto/ottavino), Chiara Pavan (organetto), Marcello Nardilli (chitarra e percussioni) e Sofia Bevilacqua (voce narrante).

Insieme ad una selezione di letture, storie e racconti, la folk band proporrà un repertorio di musica popolare con particolare interesse rivolto al “Klezmer”. È un genere musicale che accompagna feste di matrimonio, funerali o semplici episodi di vita quotidiana e dove melodie e ritmi provengono dalle differenti aree geografiche e culturali (i Balcani, la Polonia e la Russia), con cui il popolo ebraico è venuto in contatto.

Lo strumento principale del mondo ebraico degli shtetl e dei ghetti è sicuramente il violino, ma nel klezmer acquisteranno crescente rilievo il clarinetto e gli ottoni, in particolare la tromba, gli strumenti percussivi.

La familiarità del klezmer con l’improvvisazione ha contribuito non poco alla formazione del jazz quando gli ebrei che erano stati perseguitati si trasferirono in molti nelle Americhe. Musicisti ebrei di origine Est e Centro Europa, come Benny Goodman e George Gershwin, hanno probabilmente vissuto il klezmer in ambito familiare.

A Robecco sul Naviglio, quindi, ci sarà l’opportunità di partecipare ad una serata musicale, per parlare di gente comune, semplice, legata con orgoglio alla sua terra, alle sue tradizioni e leggende. Parole e musiche di tradizione ebraica, per capire e conoscere meglio un popolo dalla tradizione millenaria.