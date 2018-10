“Passi per Ozzero”: ecco i totem turistici hi-tech

“Passi per Ozzero”: alla scoperta delle bellezze del paese domenica 7ottobre, presentazione ufficiale dei nuovi totem turistici hi-tech.

I nuovi totem turistici installati dall’Amministrazione comunale di Ozzero e da Pro loco saranno ufficialmente presentati alla cittadinanza domenica 7 ottobre nell’ambito della manifestazione «Passi per Ozzero». Ritrovo alle 10 in piazza Vittorio Veneto, quindi il tour attraverso i luoghi protagonisti: Palazzo Cagnola, Chiesa di San Siro, Palazzo Barzizza, Palazzo Bianchi Calvi, Palazzo Centurione, Chiesa di San Francesco, il Fontanile. Alle 13 degustazioni e assaggi di prodotti tipici del territorio, concerto di musica classica in San Siro a cura di Polimnia e la prosecuzione del tour turistico. Ritorno in sala consiliare alle 17.30 per la presentazione del progetto con l’intervento dello storico Mario Comincini e a seguire rinfresco.

I totem, realizzati anche grazie ad un bando regionale, sono dedicati a luoghi di interesse, naturalistico ed architettonico, e forniranno a turisti e passanti utili informazioni culturali e storiche. Non solo attraverso una descrizione testuale, ma soprattutto grazie ad un Qr Code che con una App dedicata permetterà di essere virtualmente proiettati con i propri smartphone e tablet all'interno di questi luoghi, tra audioguide, gallery fotografiche, geolocalizzazione e tutti i segreti dei palazzi,delle chiese e delle bellezze offerti da Ozzero.