Patronale a Boffalora entra nel vivo: oggi, domenica 29 luglio, la cuccagna.

Patronale a Boffalora: l’evento tanto atteso

La festa è entrata nel vivo domenica 29 luglio con l’attesa cuccagna sul Naviglio Grande. A contendersi il piatto della Madonna della Neve giovani provetti nuotatori. Tanta allegria, gavettoni riservati anche e sopratutto al pubblico, ma anche anguria per tutti.

Festa anche stasera

Stasera, domenica 29 luglio, l’intrattenimento musicale in piazza e per tutto il giorno le varie cerimonie religiose. Ieri la tradizionale processione con il barchett da Boffalora con a bordo la Beata Vergine non si è svolta causa maltempo. La corona del rosario con le intenzioni è stata recitata in chiesa parrocchiale.

