Patronale di Cisliano: il 23 giugno processione con Delpini

Festa patronale di San Giovanni Battista a Cisliano. Le celebrazioni sono partite sabato 15 giugno con il concerto serale del Corpo musicale Pietro Mascagni. Giovedì 20 giugno solennità del Corups Domini con Santa Messa e processione per le vie del paese dalle 20.30 Venerdì 21 alle 21 Corali in festa: serata canora con la partecipazione delle corali di Bereguardo, Motta Visconti, Robecco, Rosate e Cisliano. Sabato 22, dopo la Santa messa con Vespro, serata danzante e servizio ristoro. Domenica 23 giugno il momento culminante: dopo la Santa Messa solenne in onore di San Giovanni Battista delle 11 e le finali del torneo di calcio nel pomeriggio, alle 21 la processione per le vie del paese sarà presieduta da Monsignor Mario Delpini. A seguire anguriata in oratorio.

Lunedì 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, messa al cimitero alle 9 e, la sera, cena a base di anatra e serata danzante in oratorio, con estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi. Infine, martedì 25 giugno, santa Messa alle 21 per i defunti concelebrata dai sacerdoti del Decanato. Il banco di beneficenza sarà aperto tutte le sere in cui si svolgeranno manifestazioni.