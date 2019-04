“Pedala-Resisti-Pedala”, successo per la manifestazione promossa Fiab Saronno Ciclocittà e da A.N.P.I. Saronno e Rescaldina.

Tutti in sella per festeggiare il 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazi-fascismo. “Pedala-Resisti-Pedala” è stata l’iniziativa promossa ieri, sabato 27 aprile 2019, da Fiab Saronno Ciclocittà e dall’Anpi Saronno e Rescalidina. “Breve sosta in via Ramazzotti Saronno allala Pietra d’Inciampo posata in memoria di Pietro Bastanzetti, deportato e morto a Mauthausen Gusen – raccontano i promotori e partecipanti -. Passaggio alla Girola, poi Gerenzano, Parco degli Aironi, e infine Rescaldina presso la sede Anpi locale, simpaticamente accolti dal Vice-Sindaco Daniel Schiesaro in rappresentanza dell’Amministrazione, da Aurelio Legnani ed alcuni aderenti ad A.N.P.I. Sosta alla vicina via Matteotti dinnanzi alla lapide che ricorda il sacrificio di tre giovanissimi partigiani di Tradate uccisi a Rescaldina dai fascisti, con brevi discorsi commemorativi del partigiano Aurelio Legnani e del Vicesindaco Daniel Schiesaro. Dopo aver intonato alcuni canti della Resistenza e salutati gli amici di Rescaldina, rientro a Saronno per tutti i partecipanti. Una sesta edizione decisamente ben riuscita”.

