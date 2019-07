Grande successo per la festa organizzata dalla Consulta Commercio, giovedì 11 luglio dalle 19.30, in Piazza Europa e via Repetti a Rescalda.

Piazza Europa in festa con la Consulta Commercio

È stato un vero e proprio tuffo nel passato quello che hanno potuto vivere i circa 200 partecipanti alla festa organizzata dalla Consulta Commercio, giovedì 11 luglio, in Piazza Europa e via Repetti.

I cittadini, accolti dai commercianti, hanno gustato una cena a base di taglieri, tigelle, frittini napoletani. Ad allietare la serata, ci hanno pensato il coro e la swing band del Corpo Musicale Santa Cecilia di Rescaldina, diretti dal maestro Davide Di Palma, che hanno fatto ascoltare a tutti i presenti le loro “melodie del passato”.

Al termine dello spettacolo, il sindaco Gilles Ielo ricorda l’ottavo anniversario della scomparsa di don Antonio Arioli, parroco a Rescalda dal 1959 al 1997 e aggiunge: “Ringrazio tutti i commercianti per aver organizzato questa riuscitissima serata voluta per stare insieme in solidarietà”.

Interviene anche la presidente della Consulta Commercio e titolare de “La vecchia bottega” Antonella Iuliano: “Ringrazio il coro, la swing band e i miei colleghi commercianti. Alla base dell’evento c’è il desiderio di fare del bene agli altri: con la collaborazione di tutti si possono fare grandi cose. Infatti, parte del ricavato della cena sarà devoluto per l’acquisto di un altro defibrillatore per rendere ancora di più Rescaldina un paese cardioprotetto”.

Infine, è stato proiettato il docufilm “La Chiesa di San Giuseppe alla Pagana”: testi e voce di Paolo Raimondi, musiche originali e mixaggio audio di Davide Di Palma, riprese e montaggio di Roberto Garavaglia, produttore esecutivo Lorenzo Ferrario.

FOTO: