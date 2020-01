Venerdì 10 gennaio in biblioteca a Venegono Inferiore l’iniziativa “Piccoli Lettori Forti” di Nati per Leggere.

Piccoli Lettori Forti, tutti in biblioteca

Letture animate con la biblioteca Doneda e i volontari di Nati Per Leggere venerdì 10 gennaio alle 16 nella biblioteca di Venegono Inferiore. Tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati alla nuova iniziativa di Nati per Leggere Lombardia, che ha lo scopo di promuovere la lettura nei più piccoli e portare i libri nelle loro case e per provare a creare i futuri lettori forti del paese.

