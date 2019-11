Pienone alla Fagnana: ha riscosso grande successo la serata evento organizzata nel centro sportivo della frazione di Turate in occasione del 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino.

Pienone alla Fagnana per “Good bye Lenin”

L’Associazione della Fagnana ha celebrato il 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Ieri sera, sabato 9 novembre, alle 20.30, è infatti stato proiettato nel centro sportivo della frazione il film «Good bye Lenin» di Becker con il commento iniziale dell’esperto Giuseppe Emilcare. «Serata berlinese. Senza muri» è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione, guidata dal presidente Edoardo Pivanti, in collaborazione con «Mikrokosmos» e col patrocinio comunale, in cui sono state proposte anche degustazioni di birre e specialità tedesche. Quella di ieri sera è solo l’ultima delle iniziative pensate per rilanciare il centro sportivo e culturale della Fagnana insieme a nuove proposte in ambito sportivo e musicale e al progetto “Aiuto compito” rivolto a ragazzini con disturbi specifici dell’apprendimento. Il presidente Pivanti si è detto molto soddisfatto per il riscontro avuto dalla prima serata di cineforum.

