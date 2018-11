«Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?». Sì, è proprio lui, Pino Campagna. Il comico pugliese reso famoso da Zelig sabato 17 novembre sarà al Teatro Galleria di Legnano. Appuntamento alle 21.

Pino Campagna in “Io…SuperTerrone”

Pino Campagna, il “Papy Ultras” di Zelig, sabato sera sarà al Teatro Galleria di Legnano con uno spettacolo dal titolo “Io… SuperTerrone”. Il comico pugliese continua dunque la sua intensa attività di divulgatore di meridionalità, questa volta però con una sfida che richiede dei super poteri. Si tratta infatti di allontanare discriminazioni, disuguaglianze e incomprensioni. Oltretutto facendo leva esclusivamente sulle uniche armi in possesso di Campagna, ovvero la comicità e l’umorismo. Il risultato è un viaggio immaginario che accompagnerà il pubblico per mille e più chilometri lungo tutta la Penisola, mettendo in scena usanze regionali, tradizioni popolari, la metamorfosi dei linguaggi comuni e il modo unico di essere Italiani.

Non mancherà la Puglia

La tappa principale sarà ovviamente la Puglia, terra natale di Campagna, che ergendosi a professore impartirà lezioni di francese, tedesco, giapponese e inglese usando i suoi cari dialetti pugliesi come base teorica di studio delle nuova grammatica dialettale divulgando lezioni di lingua straniera. Né mancherà il “Papy Ultras”, il personaggio che lo ha reso celebre a colpi di squilli del telefono.

Dal folk al cabaret

La carriera del comico pugliese nel mondo dello spettacolo ha preso avvio all’inizio degli anni Ottanta come cantante folk. Solo successivamente è avvenuto l’approdo al cabaret, che risale al 1987: dopo il trasferimento a Roma, Campagna è entrato a far parte della compagnia stabile “Al Fellini”. Alla fine degli anni Novanta poi sono iniziate le apparizioni stabili sul piccolo schermo, in programmi come “La sai l’ultima?” e poi diverse edizioni di Zelig, trasmissione che lo ha consacrato all’affetto del grande pubblico.

