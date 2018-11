Pittura e posia si incontrano nel sesto libro curato dalla castanese Francesca Limoli.

Pittura e poesia: il nuovo libro

«Canti»: la poetessa e artista Francesca Limoli, originaria di Castano Primo, di nuovo in campo per creare il sesto libro artistico «natalizio». Questa volta, l’opera, da lei curata, unisce la pittura di Ahmed Ben Dhiab, artista franco-tunisino internazionalmente conosciuto, e la poesia di Rita Bonfiglio, nativa di Cuggiono.

Una tradizione lunga cinque anni

L’iniziativa di creare libretti d’arte era nata nel 2013 e continua ancora oggi. In particolare, «Canti» è il sesto e l’ultimo nato della collezione Ben Dhiab-Limoli, dopo «Amour», «Il Segreto», «Luce», «Angeli» e «Gioia», collezione che realizza l’alleanza di due universi diversi, la pittura e la poesia.

“Canti”

Il libretto artistico raccoglie particolari delle pitture di Ahmed Ben Dhiab e che riuniscono magistralmente la maestria del segno e l’incanto cromatico. La poesia dell’artista Rita Bonfiglio sfiora appena la pittura e i suoi versi di certo non ostacolano la visione delle opere pittoriche. Si tratta di sette frammenti poetici tratti dal poema «Canti di nascita», un poema sull’esperienza sensibile e spirituale della gravidanza e della nascita del proprio figlio, Olmo. Il lettore rimarrà estasiato dalla copertina che si apre come una porta nel mondo della magia, dove volti di donna e colori accesi, di quel Mediterraneo che ci circonda, lo accompagneranno in questo viaggio speciale nell’arte.

