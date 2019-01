Il Movimento Cinque Stelle propone la proiezione del docufilm PlantPure Nation a Cassinetta sabato 26 gennaio. Ospiti Frustaglia e Mammì.

PlantPure Nation, docufilm a Cassinetta con M5S

Il Movimento Cinque Stelle di Albairate e Cassinetta propone per sabato 26 gennaio alle 20.45 al Policentro del Comune di Cassinetta la proiezione del docufilm PlantPureNation, incentrato sul racconto dei meccanismi politici che frenano l'attuazione delle scoperte scientifiche in campo alimentare e delle pressioni delle lobby sulla politica. L'ingresso è gratuito e alla serata parteciperanno anche per il dibattito il medico cardiologo Antonino Frustaglia, già diretttore socio-sanitario del Golgi Redaelli a Vimodrone, e l'onorevole Cinque Stelle Stefania Mammì.