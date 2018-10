Platanesi nel mondo, in cascina Pietrasanta il ritrovo della comunità di Platania.

Platanesi nel mondo, il ritrovo a Magenta

Si terrà domenica 14 ottobre alla cascina Pietrasanta il raduno organizzato dagli amministratori del gruppo Facebook “Platanesi nel mondo & Platanesi in the world… le nostre origini…“. Creato nel 2012 da Angelo Costanzo, il gruppo, che conta quasi 2mila iscritti, riunisce le persone originarie di Platania, paesino calabrese della provincia di Catanzaro, ed emigrate in tutto il mondo.

Festa senza confini in cascina

Per la festa sono attese oltre quattrocento persone provenienti da tutta Europa. All’iniziativa parteciperanno anche cinquanta residenti di Platania, che verranno apposta dalla Calabria per incontrare i conterranei emigrati.

Attesa per la quarta edizione

Nato nel 2013, quest’anno l’evento farà tappa a Magenta. Racconta Costanzo: “L’iniziativa è nata per caso qualche anno fa dopo la scomparsa dei miei genitori. Essendo il 13 ottobre il loro anniversario di matrimonio, ho pensato di organizzare una festa che celebrasse i molti compaesani andati all’estero per cercare fortuna. Quest’anno siamo a Magenta, e non vediamo l’ora di accoglierli a braccia aperte!”.

