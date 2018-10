Platanesi nel mondo, oltre 400 ospiti per la festa calabrese.

Platanesi nel mondo, grande successo per il ritrovo magentino

Un’occasione di festa per riscoprire le proprie origini. Grande successo, domenica 14 ottobre, per il raduno dei membri del gruppo Facebook “Platanesi nel mondo & Platanesi in the world… le nostre origini…”. Creato nel 2012 da Angelo Costanzo per riunire gli emigrati provenienti da Platania, cittadina del catanzarese, il gruppo si è radunato al consueto ritrovo annuale, andato in scena alla cascina Pietrasanta di Magenta.

Oltre 400 persone presenti

All’edizione 2018 del raduno hanno partecipato 400 persone, accorse da tutta Europa per il momento di festa. Oltre ai 50 platanesi giunti dalla Calabria, erano 150 i partecipanti provenienti dal territorio del Magentino e dalla Lombardia.

I ringraziamenti di Costanzo

“Grazie a tutti per la bella giornata e grazie alla cascina Pietrasanta di Pontevecchio per l’ospitalità riservataci – ha affermato il fondatore del gruppo -. Non vediamo l’ora di replicare il prossimo anno, per incontrarci di nuovo e far rivivere le nostre tradizioni”.

