Polo Culturale Castanese: ecco gli appuntamenti del weekend

Polo Culturale Castanese: torna il weekend e tornano gli appuntamenti

Con il weekend tornano gli appuntamenti del Polo Culturale Castanese: venerdì 12 toccherà a Robechetto con Induno che ospiterà il concerto dei Terre Miste, sabato invece a Inveruno con il live dei 40 Fingers.

Venerdì 12 luglio

Venerdì 12 Luglio i TERRE MISTE porteranno a Robecchetto con Induno il loro spettacolo “Sconfinando”, un concerto che farà viaggiare gli spettatori dall’Italia all’Europa dell’Est, dalle isole Greche alla Francia, la Bretagna e l’Inghilterra, Il “viaggio musicale” dei “Terre Miste”, ricco di canti e musiche da ballo, si conclude in Irlanda, terra regina della musica celtica. Accompagnandosi con una vasta collezione di strumenti caratteristici provenienti da ogni paese visitato, “Sconfinando” è un Concerto/Festa di un gruppo di musicisti che, avendo attraversato paesi e frontiere, si sono lasciati avvolgere ed arricchire da suoni e colori di altre culture, cercando a loro volta di trasmettere queste “vibrazioni”. Il contatto col pubblico è diretto e il coinvolgimento è assicurato.

Sabato 13 luglio

Sabato 13 Luglio invece toccherà ai 40 Fingers, uno spettacolare e affiatatissimo quartetto di chitarre acustiche nato nel 2017 a Trieste con storie musicali diversissime e ben note nel panorama musicale triestino, Questi quattro propongono un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover abilmente arrangiate per quattro chitarre. Il loro concerto, che riesce sempre a emozionare e a stupire il pubblico per il virtuosismo di queste “40 dita”, reinterpreta i grandi della musica moderna: da Piazzolla ai Beatles, dai Dire Straits a Eric Clapton passando per la musica classica, il jazz, le musiche da film e la musica latina. Lo spettacolo si terrà nello splendido cortile del torchio a Inveruno.

Tutte le informazioni sugli eventi:

TERRE MISTE a Robecchetto: http://bit.ly/TerreMisteARobecchetto

40 FINGERS a Inveruno: http://bit.ly/40FingersAInveruno