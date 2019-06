L’estate del Polo Culturale Castanese entra nel vivo: sabato 22 giugno a Buscate arrivano i Mike Pastori And His New Dodos.

Polo Culturale Castanese, si continua

Dopo il primo appuntamento dello scorso weekend con il debutto della rassegna “Suoni e Voci 2019” con il concerto dei Willos’ a Castano Primo, sabato 22 giugno prenderà il via anche “Tracce del tempo”, la rassegna di eventi culturali che mira a valorizzare i luoghi storici dei 10 comuni del Polo Culturale Castanese.

Mike Pastori And His New Dodos e musica a 360 gradi

Per l’occasione nella splendida location di Piazza San Mauro a Buscate arriveranno i Mike Pastori And His New Dodos con un concerto fatto di canzoni di tutte le epoche rimescolate con uno stile unico, scanzonato e irriverente, in una continua ricerca di brani coinvolgenti e inusuali da ballare e cantare: chitarra, ukulele, basso, kazoo, cajon e la tromba del carismatico leader Mike Pastori.

Il repertorio spazia dalla musica cantautorale italiana ai classici del rock inglese, passando dalla musica popolare in un andare scanzonato e irriverente, con interpretazioni giocose e molto partecipate, quasi un concerto da musicisti di strada ma con molta professionalità e coinvolgimento da spettacolo da palco!

Il concerto inizierà alle ore 21.00 e sarà ad ingresso libero e gratuito.

LEGGI ANCHE: Willos’ live a Castano Primo… ed è subito estate