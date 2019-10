Pranzo vegan alla cooperativa di Cisliano: appuntamento il 6 ottobre con Chefs Vegabbondi per sostenere il progetto “Fuori dai confini”.

Pranzo vegan alla cooperativa di Cisliano

Torna lo speciale «Pranzo vegan» della cooperativa del popolo di Cisliano in collaborazione con Chefs Vegabbondi. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre con un menu da 18 euro bevande escluse che prevede tris di bruschette con crema di tofu e olive, pomodorini e aglio, zucchine con menta, pasta corta con sugo di pomodoro e borlotti al vino rosso, crocchette di patate e zucca con couscous di cavolfiori, salame di cioccolato. Sarà l’occasione, spiegano i promotori, per alimentare il progetto «Fuori dai confini», una rete extra comunale per la diffusione della cultura. Prenotazione obbligatoria al 328-15.87.883. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE