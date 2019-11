Appuntamento giovedì 21 in biblioteca Frera con il Premio Chiara e lo scrittore Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega Giovani 2019.

Premio Chiara in biblioteca Frera

Secondo appuntamento in biblioteca Frera a Tradate con il Premio Chiara. Dopo la serata con Davide Van de Sfroos, giovedì 21 alle 21 saranno protagonisti Marco Missiroli e il suo libro “Fedeltà”, vincitore del Premio Strega Giovani 2019 e finalista al Premio Strega 2019. “Un romanzo – si legge nella descrizione del libro – sulla fedeltà e sull’infedeltà, agli altri ma anche su se stessi, un romanzo che parla della complessità degli affetti e della vita. La fedeltà è un’ancora che ci permette di non essere travolti nella tempesta, ma è anche lo specchio in cui ci cerchiamo ogni giorno sperando di riconoscerci”.

A presentare l’incontro e intervistare l’autore lo scrittore e giornalista Giorgio Fontana, docente di scrittura alla Naba e alla Scuola Holden e freelancer con pubblicazioni su Il Manifesto, il Corriere della Sera, Internazionale.it e Il Domenicale del Sole 24 Ore.

