Premio Città di Castano 2019: aperte le candidature per la decima edizione del riconoscimento. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.30 del 16 ottobre 2019.

Premio Città di Castano: di cosa si tratta

L’Amministrazione comunale avvisa i cittadini che è indetta la decima edizione del premio da assegnare a Enti, associazioni, aziende e cittadini nati, residenti o operanti nel Comune di Castano Primo, che si siano particolarmente distinti in particolari campi di attività.

I campi di attività

Si parla di coloro che abbiano compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo e nel campo del volontariato sociale, nonché singoli episodi meritevoli di premio da parte della collettività; coloro che si siano distinti con opere concrete nel campo della cultura, della scienza, dell’arte o con iniziative di carattere filantropico che abbiano dato lustro alla Città di Castano Primo; coloro che si siano distinti nel campo dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria e del lavoro, favorendo la crescita produttiva della Comunità Castanese; coloro che, nella vita quotidiana, nell’impegno sociale, politico, religioso e nello svolgimento della propria attività lavorativa,abbiano evidenziato tangibili segni di altruismo,solidarietà e di promozione della persona; coloro che, singolarmente o in gruppo, si siano evidenziati per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi a disposizione della Comunità Castanese, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela paesaggistica della Città.

Le tempistiche

Le proposte di candidatura possono essere inoltrate da enti, associazioni e dai singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante il Premio. Il bando integrale del concorso e il regolamento sono pubblicati sul sito del Comune. Ma sono anche disponibili presso l’Ufficio Cultura del comune. Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Protocollo del municipio entro le ore 12.30 del 16 ottobre 2019.

