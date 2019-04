Premio Suor Michelina consegnato agli instancabili volontario del Santuario: applausi durante la Festa del Perdono di Corbetta.

Premio Suor Michelina ai volontari

Il prestigioso riconoscimento come ringraziamento per il loro grande lavoro. Il Premio Suor Michelina è stato infatti consegnato ai volontari del Santuario di Corbetta. La cerimonia si è svolta questa mattina, domenica 28 aprile 2019, in occasione della santa messa che ha visto la grande festa per i 50 anni di ordinazione sacerdotale di don Mario Caccia, tutto nell’ambito della Festa del Perdono, appuntamento molto sentito in città.

Nel video la motivazione del premio consegnato ai volontari del Santuario.

Il riconoscimento è stato consegnato ai volontari alla presenza anche del sindaco Marco Ballarini. Presenti anche il vicesindaco Linda Giovannini e il presidente carabinieri Alessio Urbano.

Al termine della cerimonia, foto di gruppo di tutti i premiati insieme alle autorità, compreso don Mario che ha vissuto davvero una giornata da incorniciare (per festeggiare con lui il mezzo secolo da sacerdote sono arrivati a Corbetta anche i fedeli di Legnano, altra città nella quale ha prestato servizio durante gli anni passati).